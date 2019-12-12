台北市長柯文哲（左）12日出席台北市綠屋頂示範區推廣記者會暨內湖花市花卉行銷推廣，幫店家簽完名，眼睛不舒服，揉一下眼睛。(鄧博仁攝)

台北市長柯文哲（右2）12日出席台北市綠屋頂示範區推廣記者會暨內湖花市花卉行銷推廣，特地買花送給太太。(鄧博仁攝)

台北市長柯文哲昨表態2024沒意外就會選，柯12日指出，反正就做好每天該做的事，時間到可以就選，這有什麼好問的。他強調，台灣社會流動性愈來愈快，未來的事情不用想太多，把每天該做的事情做好，就是最好的準備。

柯文哲昨首度鬆口稱沒意外會選2024總統，柯今參與綠屋頂示範活動後受訪表示，反正就做好每天該做的事，時間到可以就選，這有什麼好問的。

外界分析柯表態選總統是要塑造「亡柯感」，以未來母雞姿態挽救民眾黨低迷選情，柯文哲說，想太多了，人家常說他怎麼會講什麼，但他從來不會去講什麼，「是你問我，我才會答。」

有人認為在選前1個月突然表態，代表選情告急。柯文哲反問，為什麼這是表態？做好每天該做的事情，把現在工作做好就是最好的準備。

柯文哲強調，這也是他過去幾年都是這樣講，何必想東想西的，因為整個台灣社會流動性越來越快，未來的事情不用想太多，當然是這樣，把每天該做的事情做好，就是最好的準備。

至於民眾黨選情是否告急？柯文哲說，不管有沒有告急還是要努力，能夠多一點席次當然更好，就這麼簡單，盡我們的能量爭取最大的席次，本來就是這樣阿。

不過，媒體追問柯說身體狀況允許就會選，柯文哲解釋，2000年前秦始皇也是常幻想自己長生不老，有用嗎？沒有，因為我們人都是血肉之軀，不要去幻想未來4年怎樣，不要做太多外插法，從現在的點去預測未來。

柯文哲說，大陸國家主席習近平取消任期限制，那時候在內部在討論，這種事秦始皇就做過了，沒有用嘛，所以我們每個人就做好今天的事，以後的事以後再煩惱，時間到了，可以就可以，不行就算了。

台北市長柯文哲12日出席台北市綠屋頂示範區推廣記者會暨內湖花市花卉行銷推廣。(鄧博仁攝)

台北市長柯文哲12日參加台北市綠屋頂示範活動。（張立勳攝）

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