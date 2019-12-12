三重警方11日晚間凌晨3時攻破賭場，查獲61萬賭資、8萬多抽頭金及賭場同夥、賭客共30人，賭場同夥依賭博罪、賭客依社會秩序維護法進一步偵辦。（翻攝照片／戴上容新北傳真）

45歲陳男在雙北經營職業賭場，近來將賭博據點移至新北市三重。（翻攝照片／戴上容新北傳真）

45歲陳男在雙北經營職業賭場，近來將賭博據點移至新北市三重，門口甚至以夾娃娃機店、還得念「通關密語」才能進入，三重警方11日晚間凌晨3時攻破賭場，查獲61萬賭資、8萬多抽頭金及賭場同夥、賭客共30人，賭場同夥依賭博罪、賭客依社會秩序維護法進一步偵辦。

據了解，陳男和同伴共5人專營職業賭場，本在台北市萬華、大同一帶流竄，近來轉到三重長榮街開設賭場，門口還以夾娃娃機店作掩護，欲進入的賭客還得念出「夾娃娃、領紅包」通關密語才能進入。

警方日前發現長榮街夾娃娃機店客人出入複雜、行為怪異，懷疑夾娃娃機後方可能藏有賭場，警方多次想闖入，但怕驚擾嫌犯，於是喬裝賭客於門口埋伏。

「發紅包、通通不准動！」，三重警方11日凌晨3時掌握情資見時機成熟，大舉攻堅賭場，查獲該賭場老闆陳男等5嫌，楊姓賭客等25人，並查扣61萬賭資、8萬多元抽頭金、天九牌賭具、骰子96顆、監視鏡頭14支、監控用電腦5台、筆電1台等大批證物。

三重警方表示，訊後將5名賭場業者依賭博罪嫌送辦、賭客則依社會秩序維護法進一步偵辦。

(中時 )