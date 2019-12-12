二二八國家紀念館首任館長廖繼斌，12日到台北地檢署控告現任館長楊振隆涉嫌誹謗罪，廖繼斌表示，楊振隆把2017年228基金會的預算先栽贓為馬政府編列，並在公報性質的「二二八通訊」裡的「執行長的話」文中揭露，把政府公報當成假訊息製造中心的行徑，實為古今中外所罕見。

廖繼斌表示，楊振隆是最老牌的促進轉型正義機關「二二八基金會」的首長，竟在有官方公報性質的「二二八通訊」內「執行長的話」文中，把2017年228基金會的預算先栽贓為馬政府編列，接著將馬政府批評得一文不值，並且聲稱幸好蔡政府執政，否則228基金會財務不堪設想。

廖繼斌說，2017年的預算是由蔡政府主導並由楊振隆團隊執行。楊振隆除了在「二二八通訊」中汙衊，還在他主導的「台灣二二八關懷總會」臉書，誣指「二二八基金會的經費被馬英九、廖繼斌逐年減少15％」，造成他在留言中被批評。

廖繼斌強調，二二八紀念館是台灣最老牌的促轉機關，也一直從事調閱資料追查真相的工作，但是，國民黨有隱匿資料，卻沒有做假，楊振隆卻直接造假，這種公然在政府公報性質的政府刊物說謊，把政府公報當成假訊息製造中心的行徑，他除了提出告訴，更呼籲行政院長蘇貞昌正視這個問題。

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(中時 )