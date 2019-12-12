夏宇童睽違歌壇11年推出全創作EP，繼首波主打歌〈不安〉後，推第二主打歌〈去哪裡〉，升格為MV導演，首嘗一鏡到底拍攝手法，她透露為了搶光，簡直在跟時間賽跑拍攝。她日前不慎從床上跌下，造成腿部骨裂，被醫生告知一、兩個月都要撐拐杖或坐輪椅，但正逢宣傳期的她，為宣傳超拚命，告知經紀人一天都不休，就算坐輪椅也要上通告宣傳。

夏宇童拍〈去哪裡〉時，為宏觀掌控全局調度，腦力激盪思考自己與攝影機的調度與走位，還充當助陣拍攝親友團的「提詞機」，直呼拍攝過程太過「燒腦」。談及升任導演心得，她坦言，「一開始沒有什麼信心，雖是廣電科系畢業，但公司鼓勵我多元嘗試，甚至參與MV後製，未來不排斥幫其他藝人好友執導MV。」

夏宇童未來不排斥幫藝人好友執導MV。（五熊國際提供）

夏宇童的第二主打歌〈去哪裡〉描述生活遇到逆境要怎麼面對，她認為，「被現實逼迫的種種壓力，都是我們的人生功課，即使閉著眼當沒看到，想要逃，又能逃去哪？只能轉換心境，堅定信念，告訴自己要勇敢面對。」〈去哪裡〉MV即日起在夏宇童官方Youtube頻道與靖天電視台首播。

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