金豬尾即將選接金鼠頭！瑞銀也就2020年提出投資展望，瑞銀財富管理亞太區首席投資總監陳敏蘭Minlan Tan指出，明年全球經濟增長將低於趨勢水準，退守現金並非良策，投資人建構穩健投資組合，但需關注的三大問題。而放眼未來十年中，發達國家的勞動年齡人口將開始下降，政治環境也將變得不太有利於高收入群體。環保和科技引領的重大創新將顛覆現有行業規範。不過，未來的轉型與變革也將為投資者帶來豐富的機會。從突飛猛進的科技發展，到具有長遠視野、推動可持續發展的企業，機會無處不在。投資前景良好的主題包括數位化轉型、基因療法和水資源匱乏等。

瑞銀認為2020年建構穩健的投資組合，需要關注的三大問題：

1.美國大選對我的投資組合有何影響？一般來說，個別國家的選舉不會對全球投資者造成太大影響。不過，美國總統選舉很可能是個例外，這是由於候選人觀點兩極化、議題重大、美國公債收益率對全球資本流動有著巨大影響。隨著大選臨近，瑞銀預期美國股市的波動可能加劇，尤其是科技、能源、金融和醫療保健行業等主要板塊可能因為監管趨嚴而出現大幅波動。然而投資者不應該押注於美國總統選舉的結果來進行佈局。儘管總統（政府）負責制定政策方向，但實際執行則主要取決於國會的黨派組成。鑒於美國國會兩黨分治-參眾兩院由兩黨分別掌控，因此在稅務等重大立法方面很可能陷入僵局。

民主黨究竟誰會獲得總統候選人提名現在還很難說，也許到2020年3月初形勢會較為明朗，因為7月前必須明確總統候選人人選。在11月初，美國選民將投票選出下一任白宮主人以及需要改選的國會議員。

2.如何在保護主義盛行的世界中投資？世界逐漸走向去全球化的時代，而中美之間的博弈正在加快這一趨勢。儘管雙方可能在2020年選擇放慢這種轉型步伐，但是去全球化大勢不太可能逆轉。中美在達成局部貿易協議方面取得了一定進展，但長期立場相當明確，因此即便在美國總統大選之後，也難見到雙方做出重大讓步的跡象。不過，第一階段協議至少會阻止進一步加徵關稅，這將為全球股市帶來溫和支撐。在保護主義日益抬頭的當下，國內營收比重較高的市場和板塊可能是較為穩妥的選擇。就此而言，瑞銀看好美國與中國股市，對歐元區市場則保持謹慎。民粹主義與保護主義盛行的環境更有利於主要依賴消費者支出而不是企業支出的公司。因此，美國非必需消費品板塊可能會有較佳表現，而材料與IT等板塊則會受壓。對於中國市場，瑞銀看好低線城市消費升級趨勢的受益股。

隨著時間的推移，全球供應鏈和技術標準很可能日益分裂。供應鏈調整有助於提振中國以外地區的基建需求，因此新興市場基礎設施可能帶來機會。2020年，東南亞的基建支出料將大幅上升，尤其是在菲律賓、馬來西亞和泰國。與此同時，隨著經濟脫鉤壓力逐漸上升，中國將為實現自主科技創新而加大科技投入，相關企業將繼續受惠。

3.如何在週期後段、收益率走低的環境下投資？全球經濟即將實現連續十年高於3%的增長，債券收益率接近多年來低點。過去10年中幾乎所有金融資產都取得了強勁的回報。因此，人們很容易認為經濟衰退姍姍來遲。然而，伴隨經濟週期結束的失衡現象幾乎未見蹤影，比如經濟過熱、消費者槓桿過高或資產泡沫過度等。瑞銀並不認為2020年會出現衰退（概率僅為10%-15%），最有可能的結果是增長放緩或持穩。

在週期後段的低收益率環境下，瑞銀認為股票投資應以品質和股息為重。在亞洲，股息收益率高於其歷史均值，鑒於派息率依然較低，瑞銀認為股息還有增長空間。瑞銀偏好股息率高於政府債券收益率市場中的高股息股票，特別是新加坡、香港、泰國。對於亞洲信用債，由於在經濟週期後段局部違約風險上升，瑞銀並不建議透過降低信用品質來獲得更高的收益率，而傾向於透過次級債資本結構來提升收益。

(時報資訊)