開鍘楊蕙如？ 林飛帆：北市黨部已做出決議 12:042019/12/12 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民進黨副秘書長林飛帆今上午與第十選區立委參選人吳琪銘至土城與青年族群座談。（許哲瑗攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 卡神楊蕙如案持續延燒，民進黨紛紛與她切割，更有不少基層認為，乾脆直接祭出黨紀開鍘，不過外傳楊蕙如早已出國避風頭；對此民進黨副秘書長林飛帆今表示，針對黨紀開鍘部分，台北市黨部已做出決議並送交執委會，進一步研議中。 林飛帆重申，民進黨反對任何假訊息，面對打擊假訊息也絕不會寬待，絕對態度一致，卡神事件已進入司法程序，支持司法進一步偵辦。 (中時 ) #民進黨 #楊蕙如 #卡神 #黨紀 #司法 也許您會感興趣 推薦閱讀 為何民進黨急切割楊蕙如？韓國瑜突破盲點 16:272019/12/08 政治 造勢比一比 網超酸：民進黨真的比國民黨好 22:212019/12/08 政治 綠撇清楊蕙如 吳敦義酸：過去的民進黨與現在無關 18:322019/12/09 政治 洪秀柱批民進黨無能施政、鍵盤治國 04:102019/12/10 地方新聞 扯！趙少康節目曝光卡神楊蕙如下落 03:262019/12/10 政治 網軍案延燒 傳楊蕙如已出國避風頭 01:242019/12/11 政治要聞 查楊上線金流 揭開綠色網絡 01:242019/12/11 政治要聞 追查楊蕙如上游 04:102019/12/11 時論廣場 陳揮文霸氣再嗆：我認識楊蕙如 揭卡神「不是故意」之因 21:472019/12/11 娛樂 慘被急切割 命理師曝卡神楊蕙如內心想法 00:182019/12/12 娛樂 政治熱門新聞 周錫瑋「驚天一吼」 韓粉：綠潰散了！ - 政治 為何狂黑韓國瑜？網紅怒：惹到我就會做到底 - 政治 超嗆！謝長廷竟用這3字飆罵張善政 - 政治 觀察到基層三大現象...夏春湧：大選「真正」開始了！ - 政治 民調驚人！網友神預測蔣萬安下場 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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