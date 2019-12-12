卡神楊蕙如案持續延燒，民進黨紛紛與她切割，更有不少基層認為，乾脆直接祭出黨紀開鍘，不過外傳楊蕙如早已出國避風頭；對此民進黨副秘書長林飛帆今表示，針對黨紀開鍘部分，台北市黨部已做出決議並送交執委會，進一步研議中。

林飛帆重申，民進黨反對任何假訊息，面對打擊假訊息也絕不會寬待，絕對態度一致，卡神事件已進入司法程序，支持司法進一步偵辦。

(中時 )