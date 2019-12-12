友邦吐瓦魯總理拿塔諾接受中央社訪問指出，希望聯合國承認中華民國是獨立國家，肯定中華民國對因應氣候危機的貢獻。他近日在聯合國氣候會議上發言時也力挺台灣。

聯合國氣候變化綱要公約第25次締約方會議（COP25）2日至13日在西班牙馬德里舉行，各國領袖11日在大會發表演說，深受氣候變遷影響的太平洋島國優先發言。排在第二位發言的吐瓦魯總理拿塔諾（Kausea Natano）呼籲各國加強合作，迅速處理氣候變遷議題。

拿塔諾在會後接受中央社記者電話訪問時表示，美國打算退出巴黎氣候協定（Paris Agreement），他希望更多國家加入對抗氣候變遷，幫助吐瓦魯和其他低海拔國家解決難題。

拿塔諾表示，吐瓦魯和中華民國的關係穩健，繼續以夥伴關係合作，「我們希望聯合國承認中華民國是獨立國家，台灣對我們面對的危機也能提供幫助」。

拿塔諾在大會上發言指出，吐瓦魯正盡一切努力找出面對氣候變遷挑戰的生存方式，正思考許多創新方案，包括興建人工島，但吐瓦魯無法獨立完成，需要國際提供資金及技術知識方面的協助。

他也說，為了達成巴黎氣候協定希望控制溫度上升幅度不超過攝氏1.5度的目標，各國須加速淘汰化石燃料，轉型為低碳經濟。

COP25將於13日閉幕，拿塔諾說，他希望COP25提出「強而有力」的結論，要能適切地處理氣候變遷危機，包括加速成立各國承諾投入的綠色氣候基金（Green Climate Fund），擴大基金規模，落實「損失與損害條款」（loss and damage），力促達成維持溫度升幅在攝氏1.5度以下的目標以及處理海洋垃圾等。

值得一提的是，拿塔諾在大會的演說中特別提到台灣，他指出，所有國家都必須對氣候變遷做出貢獻，「有一個國家不被允許充分參與聯合國氣候變化綱要公約，就是中華民國台灣」。

拿塔諾強調，「我們必須要打開門，讓台灣成為氣候變遷社群的完整會員，能積極參與聯合國氣候變化綱要公約以及巴黎氣候協定，我們必須肯定台灣在氣候變遷議題的努力及對全球的貢獻，讓這個國家也能在大會上發言，不應該遺漏任何人」。

拿塔諾今年9月上任。吐瓦魯外長柯飛（Simon Kofe）在11月訪問台灣時指出，拿塔諾預計在台灣明年總統大選結束後來台訪問，可能是在4月左右。

拿塔諾告訴中央社記者，他明年會訪問台灣，但是時間還未敲定，柯飛訪問台灣時討論了多項議題，這些議題有具體進展時，他會決定訪台的時間。

拿塔諾指出，他目前擔任「太平洋島國論壇」（Pacific Islands Forum）主席，必須代表區域國家參加很多國際會議，明年的行程會很忙，4月也有其他會議，但是當一切都安排好，「我會找出時間訪問台灣」。

對於柯飛訪台時提到，吐瓦魯提議與台灣其他太平洋友邦結盟，支持台灣、共同抵抗中國影響力。拿塔諾指出，「這是很好的想法，我們正在討論怎麼落實」。

他希望台灣太平洋友邦之間的關係能再強化、分享訊息，也希望更多國家加入，「這對我們是很重要的，不僅能幫助中華民國，也能幫助推動區域國家及全球關心的議題」。

台灣目前有15個友邦，太平洋的友邦還包括帛琉、馬紹爾群島、諾魯以及吐瓦魯。索羅門群島與吉里巴斯在今年相繼與台灣斷交，與中國建交。

(中央社)