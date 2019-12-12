台南市副社長許育典接下抗議書，表示這是中央政策，地方是配合辦理。（莊曜聰攝）

台南市烏山頭水庫正架設太陽能電板，國民黨立委參選人蔡育輝、李武龍、蔡淑惠與多位同黨市議員上午與數百名民眾等人前往民治市政中心抗議，炮轟在民生用水區架設太陽能光電板恐造成汙染，是禍延子孫，為何不用環評就能進行，並要求市府訂定自治條例中止工程，副市長許育典出面接下抗議書，他表示這項計畫是中央政策，地方也只能配合辦理，南市府經發局指出，設置後將加強三方管理，確保水庫水質安全無虞。

蔡育輝怒批，蔡政府為了趕進度達成非核家園的目標，在農田、魚塭、房舍、工廠屋頂種電，現在連埤塘、水庫都要種電，他質疑台南市這麼多地方可種電，為何要選在烏山頭水庫，且沒有經過環評、沒有相關學術單位認證對水質沒有影響，萬一汙染，灌溉、民生用水出問題，稻米雜糧不能吃，水也不能喝，怎麼對百姓交代。

李武龍也氣憤指出，過去台南縣有8、9個水庫，水庫適用於水保法，說都不能開發，結果現在卻能在裡面種電，這是什麼道理，而且在民生用水區種電，難道這不會有汙染的問題嗎？沒有其他地方可選擇嗎？而且國外的案例與台灣不同，台灣夏秋時有颱風，萬一造成光電板損壞沉入水庫，誰能保證不會產生汙染，又是誰要負責清理？

副市長許育典回應，烏山頭太陽能種電是經濟部水利署配合非核家園，辦理再生能源專區的其中一部分，由農田水利會招商，經濟部能源局核准，地方只能配合辦理。

市府經發局表示，此案規畫設置容量13MW，面積約13公頃，因僅占水庫總面積約1.3％，因此不需辦理用地變更，僅需依規定取得能源局電業籌設許可；由於水面型太陽光電設備主要係太陽能板結合浮筒鋪設在水面上，不會直接碰觸水面，國內外目前均無汙染水質案例。

未來若設置完成，市府將持續嚴格把關，針對淨水場定期採驗檢測，嘉南農田水利會也會同步監測水質，太陽能營運廠商也要定期針對重金屬等15項監測，確保民眾健康安全。

(中時 )