今年3月發生在關廟區的房客殺害房東命案，嫌犯陳夆典因不滿余姓房東經常碎念他的生活習慣，在催繳房租時，將余姓房東帶往山區，持扁鑽將他殺害棄屍，一審法官判決無期徒刑，並引用電視劇「我們與惡的距離」台詞希望陳嫌引以為誡，台南高分院二審仍維持原判，全案仍可上訴三審。

21歲陳夆典租房在新化區，平常在關廟一家工廠工作，今年3月時積欠余姓房東3700元房租，余男上門催討，陳嫌竟然起歹意，藉口到工廠拿錢，騙余男一同驅車前往，卻在山區持扁鑽猛刺10餘下，將他殺害，並棄屍在草叢內。

陳夆典案發後因為前後供詞兜不攏，被警方突破心房坦承犯案，卻藉口稱「余男經常碎念他的生活習慣」因而心生不滿，才將其殺害。

台南地方法院一審法官以看到陳母在法庭上落淚，在判決書感性發言，引用電視劇「我們與惡的距離」內的著名台詞「全天下沒有爸媽要花20年去養一個殺人犯」，要陳嫌自我反省，引發輿論關注，陳嫌遭判決無期徒刑、褫奪公權終生。

案經家屬具狀上訴，台南高分院認為，陳嫌一直到警方證據確鑿才認罪，且將犯罪動機推給余姓房東碎念，明顯卸責，意圖減輕自身刑責，因此二審仍不予減輕刑責，維持無期徒刑原判，褫奪公權終身，可上訴。

(中時 )