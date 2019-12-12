旅日歐力士隊投手張奕棄打從投，隨意「變換跑道」是「陽家班」的本能，猿隊陽耀勳也是如此，前旅日球星郭源治評論張奕的投球講得更「玄」了，充滿原住民與棒球的一股「神秘感」。

郭源治表示，原住民的特質可在棒球領域得到發揮，因為棒球讓他有了改變，有人告訴他，現在的原住民已經變得不一樣了，但是在他心裡，仍然保有「原住民與棒球」的那一塊。

所以在12強賽期間，郭源治在電視上看到張奕 投球，他說，張奕投得很好，他的投球可以感受到原住民天生俱有的協調性，這是教不出來的。

郭源治強調，張奕的投球特質在自己的身上也有，投球時手的變換、運用方式，身體運用節奏的感覺，不是用原住民的話可以表達出來，但能夠感覺到那種關節的柔軟性。

而張奕自己看了很多大聯盟投手的影片，也學金子千尋的投球動作，他說，就是揣摩好的控球，還好高中有當過投手，知道如何控球，再透過反覆練習，慢慢抓住感覺。

張奕坦言一開始投得很笨拙，今年春訓開始進行調整，一度投得有些失敗，還是靠著一直重覆練習、修正，才讓投球愈來愈好。

(中時 )