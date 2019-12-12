台北市長柯文哲（右2）12日出席台北市綠屋頂示範區推廣記者會暨內湖花市花卉行銷推廣，特地買花送給太太。(鄧博仁攝)

台北市長柯文哲12日參加台北市綠屋頂示範活動。（張立勳攝）

台北市長柯文哲昨接受專訪稱新北市長侯友宜可能選總統，柯12日被問到怎麼會這麼講，他說，這是有故事的，因為做為一個國民，每個人都應該做好準備，「我又沒講什麼」。

柯文哲稱侯友宜是2024國民黨最好代表，遭侯回說「麥相害」，柯今被問到為何要提侯可能選總統，他說，「你不要問我就不會回答」，而他會這樣說是有故事的。

柯文哲指出，侯友宜有次來拜訪他，他跟侯說美國還是要去，侯跟他說沒有要選總統要幹嘛，他則回不是因為要選總統，做為一個國民，每個人都應該做好準備，不是說我們要幹甚麼，而是國家有一天需要你的時候，你還是該做的準備都要做好，他是這樣跟侯講。

柯還說，還跟侯介紹一定要去華盛頓、紐約、波士頓，這是一個美國東北角政治中心的行程，「我又沒有講什麼。」

外界認為若侯友宜為國民黨出征，是否願不選支持侯？柯文哲表示，奇怪，你們又這樣解讀，他的人生哲學跟你們不太一樣的地方就是該做的準備做好，到時候看天啦，因為他當急重症醫生當很久，我們人活在世界上要做好準備，但對成敗不要強求，因為這常常不是人決定，是天決定，就這樣就好了。

(中時 )