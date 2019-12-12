台中市私立幼兒園30位小朋友，12日上午在老師的帶領下參訪太平警分局新平派出所，看到台灣燈會宣傳，好奇的向警察伯伯詢問。（台中市太平警分局提供／台中馮惠宜傳真）

台中市私立兒童世界幼兒園30位小朋友，12日上午在學校老師們的帶領下參訪太平警分局新平派出所，副所長柯閔翔及員警們熱情接待，以寓教於樂方式，讓這群小朋友們吸收相關犯罪預防、交通安全及婦幼安全基本知識，值得一提的是，活動過程中有小朋友看到台灣燈會活動海報向警察叔叔們詢問，警方也貼心的向他們解說，意外成為燈會大使。

本次參訪活動由副所長柯閔翔及警員陳建勝等人擔任解說，並揭開參訪的序幕，警方為讓小朋友更接近、更瞭解警察工作，除向小朋友介紹警察主要勤務、各式警用裝備，也實施反毒、反詐騙、反酒駕、婦幼安全等宣導，讓他們能簡易懂得分辨小陷阱及保護自己人身安全，過程中有獎徵答當然也是不可缺少的，小朋友們一雙雙小手高舉著搶答，氣氛更是熱鬧。

活動過程中，有小朋友看到2020台灣燈會的宣傳海報，直呼爸爸、媽媽有說要帶我去看花燈，警察叔叔您們會去嗎？熱情又貼心的警察叔叔藉機宣導臺灣燈會的活動，主展區在「后里花博園區」及副展區「文心森林公園」，一定要與家人一同前往，也記得去拿可愛的花燈唷！

太平警方表示，非常歡迎學童們申請機關參訪，警方亦可透過參訪導入學童正確的法律觀念及自我保護意讓小朋友學習保護自己，將犯罪預防之觀念，貫徹在生活當中。

(中時 )