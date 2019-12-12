稍早美媒才透露天使全力拚在今日冬季會議上簽下三壘手阮棟（Anthony Rendon），好消息立刻傳出，天使以7年2.45億美金成功獲得阮棟點頭，未來阮棟將成為大谷翔平、「神鱒」卓奧特(Mike Trout)的新隊友。

天使在搶奪寇爾(Gerrit Cole）失利後，立刻轉換目標，瞄準在世界大賽有亮眼表現的阮棟，且配合其經紀人所開出的至少7年合約，天使也拿出誠意給出大約。其中合約有完整不可交易條款、沒有逃脫權利，也沒有延遲支付金額。

在世界大賽前，國民向阮棟曾提出的7年約2.1億美元的合約，不過仍未阻止阮棟投向自由市場開拓自身價值，他今年打擊率3成19、34轟、126打點都是職業生涯新高，尤其在季後賽17場比賽中，繳出3轟、15打點的優異表現，不僅幫國民贏得隊史首座世界大賽冠軍，也打出他自己的身價。

今年球季天使有6名選手守過三壘，前些日子更把三壘老將寇薩特(Zack Cozart)送到巨人以清出薪資空間，如今簽下阮棟不僅是補上三壘的缺，更要與現任美聯MVP卓奧特一起助天使打天下。

(中時 )