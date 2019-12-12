亞洲已是全球經濟的最大貢獻來源，如果亞洲經濟發生任何流感傳染，2020年全球經濟單是 GDP年增率就會減少三分之二，沒有任何前景可言。

渣打銀行全球首席經濟學家馬德威（David Mann）今（12）日在2020年全球暨台灣經濟展望會上表示，渣打集團認為2020年全球經濟將趨向溫和而穩定成長，預估全球經濟成長率為3.3％，略高於2019年的預估值3.1％。

馬德威指出，亞洲是全球經濟增長的主力，渣打估測，不含日本的亞洲經濟對全球經濟的貢獻度在2020達到69％，即中國大陸占39％，不含日本的亞洲（AXCJ）占30％，美國9％，歐元區3％，「如果少了亞洲的動能，2020年全球經濟成長率2020年只有1％！」

渣打強調，亞洲對全球景氣的貢獻在2020年會更加明顯，2020年的個別國家經濟成長率也只有印度，中國，印尼是在十年平均GDP的水準以上。

亞洲經濟掌旗全球經濟前景，渣打認為有四大原因：一、2019有貨幣寬鬆、財政政策，對2020年有幫助，二、中國和印度的財政條件對經濟動能有助力，三、2020的貿易條件，優於2019，尤其電子類產業有條件可以改善，四、就消息面來說，中美貿易戰的好消息大多過於壞消息。

由於中美貿易戰的關稅問題，馬德威表示，渣打的觀點是認為會改善，而且面臨美國大選的川普總統，會放緩貿易爭端的強度，真正衝擊會延後到2021年才會擴大。

此外，他認為，雖然高關稅談判已間接促成中國以外的各經濟體出口到美國的改善，事實上就算商品不在高關稅清單上，仍然也已發生亞洲供應鏈的移動，亞洲接下來會更加受惠於供應鏈的調整。

(工商 )