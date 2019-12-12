「冬至」將至，桂冠公司宣布，除了經典花生、芝麻口味外，今年推出湯圓新品有「桂冠港式雙享甜湯組」、「桂冠辻利日式雙享甜湯組」、「桂冠辻利抹茶包餡小湯圓」、「桂冠流沙湯圓」，以及12月4日甫在全家便利商店獨家上市的「桂冠吉比花生雙醬湯圓」，多樣化口味搶攻冬至商機！

桂冠表示，今年雙享甜湯組系列也是一大重點，希望透過「湯圓＋甜湯」的組合，除了讓消費者吃湯圓更簡單便利外，同時，也希望讓湯圓成為生活中一道必備甜品。

桂冠指出，下週日12／22就是二十四節氣的「冬至」，在這天吃碗熱騰騰的湯圓，是家家戶戶過冬至必備的儀式。至於煮湯圓有什麼訣竅？主廚表示，首先冷凍湯圓不用事前解凍，掌握「滾水下，小火煮」原則，下湯圓之後可利用湯匙攪動產生的水流漩渦，讓湯圓較不易黏鍋底，待湯圓浮起後，大湯圓再煮5-8分鐘（小湯圓約3-5分鐘）即可食用。

即將邁向50年的桂冠強調，該公司堅持遵循著湯圓傳統的六道工序，無論是「浸米」、「磨漿」、「壓粿」、「蒸粿膜」、「揉蒸粹」、「搓湯圓」，每一個步驟都不可少，正是湯圓軟Q好吃的秘訣，且除了經典口味外，也持續推出新品或聯名商品，希望增添消費者更多口味上的選擇！

(工商 )