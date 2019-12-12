日本無印良品在中國大陸遭山寨版控告侵權，近日北京市高級人民法院做出最終判決，日本無印良品不但敗訴，還要賠償「北京無印良品」人民幣50萬元（約新台幣215萬元）。

《中國青年報》微信公眾號報導，北京市高級人民法院就無印良品侵犯商標權糾紛案，作出終審判決，下令日本無印良品母公司「株式會社良品計畫」及其大陸分公司「上海無印良品」，停止侵犯大陸註冊的「北京無印良品」及其母公司「棉田公司」的註冊商標權。要求日本無印良品須賠償經濟損失50萬元及合理開支（律師費）約12.6萬元(約合台幣55萬元)。

此外，法院也要求日本無印良品須在購物網站天貓上的「無印良品MUJI官方旗艦店」及其位在中國的實體店面發布聲明，以消除侵權影響。

《新京報》指出，天貓「無印良品MUJI官網旗艦店」聲明指出，在中國大陸範圍內，日企良品計畫幾乎在所有的商品服務類別上註冊了「無印良品」商標，但是僅在布、毛巾、床罩等商品類別的一部分上，被其他陸企搶註了「無印良品」商標，因此在中國大陸範圍內，針對這些商品不能使用「無印良品」商標。

聲明稱，為消除上述行為給北京棉田公司等造成的影響，已對上述商品的商標標註情況進行了整改。日企無印良品被控侵權的產品名稱被迫由「無印良品MUJI」更改為「MUJI」。

據了解，2001年4月28日，海南南華實業貿易公司成功拿到了註冊商標「無印良品」，並將商標使用在第24類商品上，包括毛巾、枕頭、床組等各種棉織品上。此後商標轉讓，接手商標陸企另再成之一家北京無印良品公司。

日本無印良品進入大陸之後，在2015年上述兩家公司控告日本無印良品，指其商店中的浴巾、面巾、被套、枕套等產品上的「無印良品」商標侵權。北京法院一審後判處日本無印良品敗訴，日企上訴後遭駁回維持原判。

專家分析稱，日本無印良品在進入中國大陸市場之前，沒能提前布局註冊商標，導致大陸市場的「無印良品」商標被他人搶先註冊。企業在開展生產經營之前應該預先合理進行商標布局，防止其他企業的搶注。

(中時電子報)