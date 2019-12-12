桃園機場公司工程處長林文楨負責承辦桃機第二航廈擴建、第三航站工程、機場道面維護、機坪和加油站新建等多項重大工程，卻涉嫌多次洩漏底標金額收取3％至5％的回扣，甚至教導不符規定的廠商「借牌」投標，讓廠商決標價格幾乎等同底價，林男不但收現金，還接受廠商招待暢遊柬埔寨，甚至一家老小到琉球的近23萬食宿旅費也由廠商埋單，不法所得近250萬元，桃檢12日偵結，依收賄、圖利、洩密等罪起訴，並建請法官從重量刑、宣告褫奪公權。

◎國民黨開鍘盧嘉辰 停權李嘉進

國民黨黨紀將再開鍘！鴻海集團創辦人郭台銘派子弟兵李縉穎在新北市立委第10選區（土城、三峽）參選，前國民黨立委盧嘉辰及李父、前國民黨立委李嘉進都為李縉穎大力輔選，批判國民黨提名候選人林金結。國民黨新北市黨部決議開除盧嘉辰黨籍、李嘉進停權1年，前天送交中央黨部；黨中央將召開考紀會討論，若無意外，將依地方黨部建議處理。

◎柯拋基隆併北市 藍綠：基隆人決定

選戰倒數1個月，民進黨正國會大老、前行政院長游錫堃今凌晨4時陪著「子弟兵」立委蔡適應前往基隆崁仔頂魚市掃街，對於柯文哲昨晚拋出基隆併入台北市構想，藍綠立委參選人宋瑋莉、蔡適應謹慎回應，認為未來要如何併，要由基隆市民來決定。

◎打遍各家好手 戴資穎點名注意她們

2019年世界羽聯BWF年終總決賽如火如荼進行中，在本屆比賽開打前，BWF官網訪問了世界球后戴資穎，請她談談自己的表現及對手，被問到要注意的好手，小戴點名大陸陳雨菲及韓國「天才少女」安洗瑩。

(中時電子報)