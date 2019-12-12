遠航購票服務暫停公告。(圖擷自遠航官網)

遠航網路訂位系統今上午突無預警暫停服務，官網指是進行系統維護，但航空業界人士透露，今上午民航局已邀集華信、立榮開會，指遠航恐停航，要兩家業者準備接手遠航的航線，民航局預計下午3時舉行記者會對外說明。但遠航強調，沒有停業這回事。

遠航網路訂位系統突暫停服務，引發停業傳聞，航空界人士表示，今上午民航局已找華信、立榮開會，表示遠航恐停航，要兩家做好支援準備，因為馬上就是寒假和過年，民眾有返鄉需求，如果華信和立榮吃不下遠航所有航線，華航和長榮也會加入支援。

不過遠航強調，官網暫停訂位售票服務，是因做系統維護，公司也沒有停業這回事。

遠航目前擁有航權遍及國內、兩岸、及區域國際47個城市、62條航線。飛行範圍遍及東南亞、東北亞等亞洲區域。其中國內航線共6條，分別為松山─金門、松山─澎湖、高雄─金門、高雄─澎湖、台中─金門、台中─澎湖。

(中時電子報)