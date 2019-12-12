39歲林小姐現為公關行銷公司的中階主管，常常需要加班和應酬，回家還得顧小孩，身兼家庭與工作責任，是位名符其實的「斜槓媽媽」，一年前，林小姐的月經開始時來時不來，到最近三個月，月經更是完全沒有來，且脾氣還越來越暴躁，更出現頻尿、健忘等症狀，求診婦產科，經抽血檢查確診為早發性卵巢衰竭，提早邁入更年期。

萬芳醫院婦產科主治醫師張宇琪醫師表示，林小姐的AMH值只有0.01，FSH值為78.15，雌激素小於20。一般來說，AMH值應為2-5，林小姐的數值顯示她的卵子庫存量已嚴重衰退，是相當典型的卵巢早衰。

張宇琪指出，會出現卵巢早衰大多與遺傳、患有免疫疾病、環境汙染以及壓力有關，隨著現代人壓力越來越大，以及環境賀爾蒙的影響，這一兩年來，門診因卵巢早衰而求診的病人已上升2～3成。一般婦女停經歲數平均在48～52歲，若卵巢提早衰退，卵巢將停止排卵，造成不孕；而雌激素急速下降，會出現荷爾蒙缺乏的更年期症狀。

即便是已生育的婦女也別以為卵巢早衰沒關係，張宇琪表示，以林小姐來說，若不治療人生有近一半時間在過停經缺乏賀爾蒙的日子；且卵巢早衰後，因雌激素提早減少，使得骨質退化的時間變早，老年後骨質疏鬆的情況會更嚴重。因此出現卵巢早衰還是盡早就醫；治療卵巢早衰，以補充生物等同性荷爾蒙為主，而非使用合成的賀爾蒙，醫師會進行個人化劑量調配，約三個月回診一次調整用藥，更年期的不適通常在補充之後都可以有明顯改善。

(中時 )