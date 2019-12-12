大陸國六排放標準正式實施，且進入大陸車市傳統旺季，端子廠—胡連(6279)11月合併營收回升到3.96億元，月增18.56%，為去年4月以來新高，胡連表示，在國五汽車清庫存告一段落後，目前市場需求有回溫，第4季營運可望是今年高點，儘管大陸及全球車市市況平平，由於公司有新產品，希望明年業績比今年好。

中美貿易戰導致大陸消費市場需求疲弱，且大陸排放標準由國五轉國六，今年上半年車廠積極清國五車款庫存，讓客戶以大陸自主品牌車廠居多的胡連營運自去年第4季開始受到衝擊，今年前3季稅後盈餘為2.53億元，年減38.29%，每股盈餘為2.61元；累計前11月合併營收為33.8億元，年減9.46%。

不過，隨著大陸國六排放標準正式實施，且第4季為大陸車市傳統旺季，大陸車市銷量跌幅已有收窄跡象，根據中國汽車工業協會發佈最新數據顯示，11月大陸汽車產量為259.3萬輛，年增3.8%；銷量則為245.7萬輛，年減3.6%，降幅較上月收窄0.5個百分點；不過新能源車延續大幅下滑的趨勢，產銷當月分別完成11萬輛和9.5萬輛，分別年減36.9%和43.7%，其中純電動汽車產銷分別完成9.6萬輛和8.1萬輛，分別年減29.6%和41.2%；插電式混合動力汽車產銷均完成1.4萬輛，分別年減63%和54.4%。

根據中國汽車工業協會統計分析，11月汽車產銷表現總體好於10月，其中產量增速明顯高於銷量，商用車表現好於乘用車，反應車廠在連續降低庫存水平後開始回補庫存，生產節奏有所恢復。

隨著車廠產量恢復，胡連營運逐漸擺脫谷底，今年11月合併營收創下去年4月以來新高，胡連表示，目前市場需求有回溫，第4季營運可望是今年高點。

儘管明年全球及大陸車市仍不明朗，不過胡連在站穩大陸自主品牌市場後，也積極拓展海外市場，在歐洲設立辦事處，搶攻歐洲品牌車廠，並擴大在越南廠規模，以因應美系客戶訂單需求，希望明年業績能比今年好。

(時報資訊)