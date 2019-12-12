台北市不動產仲介公會今日舉行年終記者會，北市不動產仲介公會理事長黃文雄說，明年度房市萬里無雲，預期全年度買賣移轉棟數將達30萬件，現在市場投資客少了，未來5~10年看不到移轉棟數恢復到以往的高水準情形。至於店面表現方面，在電商及百貨公司雙雙夾擊之下，後市仍悲觀，不過，若是售價和租金有適當的調整，還是會有人搶進慢慢的去化。

明年度房市看不到新的或是具威脅性的不確定因素，國內最大變數是政黨是否輪替，但以這次大選明顯缺乏激情來看，選後很快就會雲淡風輕，預期房市仍會是走基本盤，黃文雄說，大體上還是會呈現量增價穩的格局，但增加幅度不會太大。

今年台北市房市呈現三大特色，其一是豪宅表現不如預期，其二是店面產品成為過街老鼠，其三是辦公樓成為搶手貨。不過，整體來看，房市表現都比去年好，六都全呈正成長的趨勢，台北市年增率在六都敬陪末座，主要還是房價偏高關係。

台北市億元以上的真豪宅成交戶今年全年度成交可能不到200戶，將是近5年來最少的1年，和市場預期有一段落差。很多回流的台商雖然都有實力可以購買，不過，這些人都是精打細算的人，還在等適當的價位才會出手。

預期5年內台北市辦公大樓都會是市場上的搶手貨，目前高級商辦幾乎是一位難求，國泰置地的辦公室租金已從一坪3000多元，上升來到4000元了，未來5年內台北市大樓都將成為市場的搶手貨，5年後隨著京華城改建成高級辦公室完工後，供給量將會慢慢增加，屆時辦公室租金表現待觀察。

(時報資訊)