東北二人轉有近300年歷史，詼諧逗趣的演出，讓台下觀眾看得目不轉睛。(記者林怡宣攝)

由吉林省文化和旅遊廳、香港大公文匯傳媒集團、海外華文傳媒合作組織主辦，吉林和平大戲院集團有限公司協辦的「冬季到吉林來玩雪—全球華媒吉林冰雪旅遊體驗行」晚會於11日晚上在和平大戲院凱旋路劇場盛裝亮相。讓來自世界各地的70多家海外華文媒體直接感受東北傳統民間戲曲—「二人轉」。

二人轉是流行於大陸東北地區的民間戲曲，主要源於東北的《大秧歌》和河北的《蓮花落》，其歷史可追朔到清朝嘉慶年末，擁有近三百年悠遠歷史傳承，逐漸形成獨具特色的民間藝術文化。表演形式為一男一女，身著鮮豔服飾且手持扇子、手絹，在演員高亢歌聲下，完美演繹東北詼諧風趣的段子與故事。東北二人轉更在2006年被大陸國務院列入第一批國家級非物質文化名錄中。

而創建於1997年的和平大戲院，同時也是東北二人轉產業化的先行者。和平大戲院集團在長春共有3家連鎖劇院，經過20年的發展，現已成為大陸知名演藝品牌，更是吉林驕傲的文化企業。

另外，海外華文媒體更擔任第四屆雪博會期間，吉林在全球的「宣傳推廣大使」，讓世界看到、聽到、瞭解到吉林作為大陸冰雪產業大省、冰雪旅遊大省和世界級冰雪旅遊的獨特觀光資源與風采。

(中時 )