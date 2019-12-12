台電台中區處愛心志工前往北屯山區的「十方啟能中心」，給予關懷並救助。（台電提供／台中馮惠宜傳真）

真的是用愛發電囉！台電台中區處長郭芳楠12日帶領台中區處愛心志工前往台中市東區的「慈光基金會-慈馨兒少之家」，關懷因家庭功能喪失或受虐而安置於此的兒童和少年；隨後一行人又趕往北屯山區的「十方啟能中心」，探訪這所由台電退休同仁魏振豐所創立，台電公司長年給予關懷並救助的基金會！

郭芳楠說，台電希望能夠給予這兩處同樣是致力於照顧、協助社會弱勢族群，協助他們重建、再次培養自力更生技能以重新投入社會生活的社福機構，大大的愛心及暖暖的關懷，讓這些失去家庭溫暖的兒童、少年，以及弱勢朋友們也能感受到社會給予的溫暖。

「十方啟能中心」執行長魏振豐說，台電公司除了致力於提供穩定的電力給社會大眾，也一直是社會「光、熱、愛」的提供者，他由衷感謝台電公司的同仁多年來提供各種無論是實質的資金、物資協助，或是逢年過節不曾間斷的愛心關懷；讓所有十方的志工及受協助的弱勢朋友，心中都感受到十足的溫暖！

郭芳楠表示，魏振豐從前也是台電公司的同仁，在民國82年時，為了繼承老婆魏吳雙雙女士的遺志，毅然決然辭去了台電優渥工作，全心投入十方，並用自己台電的退休金，籌得購地資金，並在這麼多年的時間裡，即便遇到許多挫折與資金匱乏的窘境，依然持續堅持，完成了許多心智障礙同胞的心願，也為智障同胞帶來更多希望！台電公司以有這樣一位熱心、無私的同仁為傲！也希望鼓勵所有的同仁一起加入為社會付出的行列。

(中時 )