熱騰騰剛蒸好的白飯又香又甜，軟嫩帶勁的滋味簡單卻又能在嘴中綿延不絕，在台灣，米食是大多數人每天的3餐選擇。不過對於糖尿病患者來說，白飯中的澱粉是造成血糖飆升的主因，就有民眾為了控制血糖，會在三餐中避免吃飯。不過國健署在衛服部官網指出，不吃白飯，恐影響健康甚劇。

衛生福利部國民健康署日前在官網表示，有些糖尿病患者以為只要不吃飯就可以控制、降低血糖，因此就不正常吃飯，其實這樣是適得其反，反而會無法控制血糖，甚至增加健康危害風險。

原因是，當體內醣類不夠時，身體便會以蛋白質作為能量的來源，此時蛋白質就無法再做為促進身體發育、修復的功能。甚至，當人體在做脂質氧化的過程中，也需要醣類參與，少了醣類可能累積過多酮體，導致酮酸中毒。

因此，糖尿病患者還是需要定時定量攝取醣類，藉此讓體內食物轉化產生葡萄糖，讓血糖繼續做為體內能量來源。而糖尿病患者之飲食應以均衡飲食為首要，盡量避免精緻醣類或加糖食物，如蛋糕、小西點、冰淇淋等，應多選擇高纖、適量油脂，以達血糖之穩定控制。

總結，糖尿病患者不應因為血糖關係而禁食白飯等澱粉，而是選擇好澱粉、吃好醣。除了控制飲食以外，規律運動、體重控制、按時服藥及養成血糖自我監測的習慣都是控制糖尿病重要關鍵因素。

(中時電子報)