身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲表態選2024，遭親民黨不分區立委參選人劉宥彤質疑只顧自己，沒顧第三勢力，柯12日表示，奇怪了，這跟那個有甚麼關係，他覺得台灣社會很奇怪，2020還沒選就在討論2024，正常一點。

柯文哲對2024表態，似乎引發親民黨主席宋楚瑜不高興，甚至說不想評論柯講的任何事情，柯文哲今早出席綠屋頂示範活動後受訪指出，這很好笑，以宋的立場當然不能評論，不能評論就說宋不高興，奇怪？這就典型的挑撥離間。

此外，劉宥彤也質疑柯文哲顧自己，沒有顧第三勢力，柯文哲則說，奇怪了，這跟那個有甚麼關係，我們台灣社會很奇怪，2020還沒選就在討論2024，正常一點。媒體追問不是柯先提的嗎？柯文哲說，奇怪了，他覺得這先有雞還先有雞蛋？

柯文哲說，他的態度還是這樣，反正認真把台北市長做完，做完再想這些問題，但是這樣，我們在做台北市長每天都是很認真的工作，這還是我的信念，做好現在的工作就是最好的準備，不管從第一任到第二任，「我的態度都是一樣。」

外界質疑柯對2024表態又說不要想是自打臉？柯文哲說，奇怪，「是你們每個人說我在想，我的想法是，做好現在工作就是最好準備。」

(中時 )