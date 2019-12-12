日前報紙踢爆「北巿聯醫門診減量作假 遭健保核扣逾億」，「明年健保總額上看7500億破產在即恐漲健保費」，對此新黨要求健保署應規範自費醫療市場，不能任令醫院把病人當商品，把健保署當提款機！政府應加強管理規範醫療手術自費市場，並由現擔任台灣醫療品質促進聯盟顧問，新黨不分區立委第三名沈采穎藥師，與陳麗玲律師召開記者會，承諾當選後將嚴格監督健保費用支出，並立法嚴格規範自費項目，幫民眾看緊荷包。

沈采穎主張醫院不能把病人當商品，她指出健保署稽核發現台北市立聯合醫院「診察費為0」案件異常大量增加，經勾稽比對，這些不申報診察費案件所做的檢驗檢查等費用，都有向健保署申報，試圖閃避2％額度不要計入門診量，而雜誌報導如果基層診所藥局詐領健保25萬點就需停約，以國軍台中總醫院附設民眾診療處，使用自費器材卻申報健保，勒令骨科業務停止1年；但是某家台北醫院及醫學中心跟民眾收取20-25萬達文西自費手術費用，又跟健保署請領健保費用達上千萬億點，卻只還錢1.2億了事，健保署只會打「庶民」而放縱「權貴」！？

陳麗玲指出，短短廿多年間，健保支出費用增加3.3倍，就算政府開徵補充保費即二代健保，但收入成長率仍趕不上支出成長率，健保從106年起，年年虧損百億元，去年虧266億元，預估今年破洞更大，恐達虧損逾400億元。明年可能調降平均眷口數，要避免二代健保破產，明年恐需調漲費率，可是民眾真的吃得消嗎？

沈采穎主張，只要健保有給付藥品 醫師都可以開立，呼籲衛福部不要以醫院為本，要以人民為本制定政策。此外她也呼籲推行家庭藥師制度，因為有些症狀是藥物引起的，如果患者都找同位藥師用藥，藥師將清楚病人的情況，所以健保署要把社區藥局也歸在分級醫療內，讓大醫院處理重症，呼籲健保署公布這兩年分級醫療花了多少錢，省下多少錢，有無成效，若沒有應重新檢討。

(中時 )