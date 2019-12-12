陳意涵、許富翔夫妻錄WeTV《幸福三重奏2》，陳意涵在拍攝過程中不慎感冒，許富翔叮嚀她要吃感冒藥、好好睡覺，但她撒嬌覺得睡覺很無聊，許富翔像哄孩子般哄她，又給她貼退熱貼，眼神在老婆身上黏緊緊，就連不小心移動鍋碗太大聲，都擔心把妻子吵醒，受封「爸爸型老公」。

陳意涵、許富翔夫妻還體驗長城滑道，許富翔像賽車手上身，卻發現老婆沒跟上，讓他擔心頻頻回頭看太太動靜，粉絲見狀直呼「暖心老公」。而當許富翔提議搭纜車時，陳意涵卻直呼「很恐怖」，在纜車上尖叫連連，但畫風馬上丕變，兩人爬長城樓梯時，只見許富翔氣喘吁吁，狂喊自己不擅長爬樓梯，反觀陳意涵平日自封是「愛運動的少女」，保持自律的運動習慣，登長城一點都難不倒她。

陳意涵（右）、許富翔星空下耍浪漫擠出幸福感。（WeTV提供）

陳意涵、許富翔夫妻節目中狂曬恩愛，擠吊床看星空，陳意涵甜說：「太擠了，躺得下兩個人嗎？」口中甜喊好擠，卻擠出滿滿幸福感，許富翔灑糖，「最浪漫的事，就是跟妳凝望星空聊天。」在這浪漫時刻，陳意涵回憶在當地遊樂場拍戲要搭「大怒神」過程，「當遊樂設施升到最高點落下，卻沒人拍到，因為太快了，抓不到那個節奏。」讓她大喊：「我不要坐了！」

(中時 )