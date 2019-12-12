民進黨立委蔡易餘到嘉義地檢署提告違反選罷法。（廖素慧攝）

民進黨立委蔡易餘到嘉義地檢署遞訴狀提告黑函違反選罷法。（廖素慧攝）

蔡易餘競總告發「阮想要抱孫」違反選罷法。（蔡易餘競選提供／廖素慧嘉義傳真）

綠營嘉義縣海區立委參選人蔡易餘12日由律師張佩君陪同，到嘉義地檢署遞狀告發「阮想要抱孫」布條，是競選黑函文宣，涉嫌違反《選罷法》意圖使人不當選，疾呼請檢方揪出幕後黑手，嘉檢表示，將分選他案交由責任區檢察官偵辦。

台灣全國媽媽護家護兒聯盟委任律師裘佩恩說，台灣媽媽盟是簡稱，既然有爭議，以後用全稱，媽媽盟要求蔡陣營將布條掛回去、並跟媽媽盟道歉，否則下周正式提告蔡易餘，媽媽盟不是為任何政黨，全國各地若有要掛布條者都會提供。

蔡易餘說，近日在海區有台灣媽媽盟、台灣海邊新住民聯盟、台灣海邊家長聯盟掛出「阮想要抱孫」布條，他在臉書徵求有人回收約3、40條布條，被檢警依竊盜罪嫌辦理，他為一時衝動的這個行為向社會道歉。

蔡易餘說，但他在內政部官網查不到這3個聯盟的立案登記，還有聯盟回應尚在立案中，如此這些布條應被認定為「黑函」選舉文宣，因此他向地檢署遞狀告發違反《選罷法》意圖使人不當選，希望檢方查辦，揪出幕後的黑手。

台灣媽媽盟成員10日向水上分局報案，指稱布條遭竊，警方在水上地區查獲黃姓男子開蔡易餘競選宣傳車，車上有一批「阮想要抱孫」的布條，檢警依竊盜罪嫌將黃男函送法辦。

(中時 )