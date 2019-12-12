新北市警方獲報11日兵分多路逮捕高嫌及6名同夥，查獲空氣長、短槍共4支、電擊器、棍棒、本票及借據等證物。（翻攝畫面／葉書宏新北傳真）

35歲高姓男子日前教唆手下向新北市淡水區多家熱炒店強迫推銷啤酒，對方若不配合便率眾持棍棒至店內鼓譟翻桌、甚至丟擲鞭炮，新北市警方獲報11日兵分多路逮捕高嫌及6名同夥，查獲空氣長、短槍共4支、電擊器、棍棒、本票及借據等證物。

警方破獲橫行在北海岸一代的龍炮幫。(葉書宏翻攝)

警方調查，高嫌今年初開始在淡水、三芝等地吸收手下，假借參與宮廟民俗活動聚眾滋事試圖壯大聲勢，見當地熱炒店、酒吧生意熱絡、有利可圖，指示手下向店家推銷進貨品牌啤酒藉以抽成，但業者大多予以婉拒。

高嫌惱羞成怒之下，憤而趁店家營業時率眾持棍棒至店內鼓譟翻桌，離去時還引燃鞭炮製造聲響，讓業者承受巨大壓力下妥協進貨，「龍炮幫」讓業者人心惶惶。

新北市刑大獲報後，與淡水警分局、台北市大安警分局共同組成專案小組深入蒐證，11日見時機成熟，趁高嫌等人開車南下時將其陸續拘提到案，在住處起獲空氣長、短槍共4支、電擊器、棍棒、本票及借據等證物。

警方懷疑高嫌等人還可能涉及暴力討債等不法犯罪行為，正積極追查其背後金流，斬斷資金來源。訊後依違反組織犯罪防制條例及恐嚇取財等罪嫌移送偵辦。

新北市警察局長陳檡文表示，絕不容忍轄內有聚眾恐嚇、街頭滋事等暴力行為，如查獲不法分子犯罪據點，將依市長侯友宜宣誓目標，動員市政府各局處公權力實施「第三方警政」強力清除，並追溯犯罪金流予以全數查扣，要讓罪犯無法在新北市生根，提供市民安居樂業的居住安全。

(中時 )