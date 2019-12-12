時代力量立委黃國昌昨再爆料，國民黨總統候選人韓國瑜妻子李佳芬家族砂石場案，積欠非法佔用土地使用賠償金282萬元，結果僅繳納4萬餘元，這是庶民還是權貴有的待遇，韓國瑜競選辦公室反批黃國昌烏龍爆料，要求黃國昌閉嘴。黃國昌今痛批，自己已經把證據公布在網路，韓競辦競稱沒有證據佐證，難道是閱讀能力有問題，證據都攤在陽光下還在鬼扯，用混淆的方式迴避問題，非常遺憾。

黃國昌表示，韓國瑜競選辦公室面對砂石案質疑，從頭到尾都在模糊焦點，不肯面對問題，還叫人家閉嘴，難道韓國瑜式民主是自己可以唬爛說大話，別人提出具體證據質疑就叫人家閉嘴，請教韓國於這是民主嗎？

針對韓國瑜競辦質疑黃國昌沒提出證據烏龍爆料，黃國昌說，事證都公布在網路上，還鬼打牆說沒提出證據，到底是什麼選戰風格，超過一般人理解範圍，韓陣營拿不出證據反駁，用潑墨方式批烏龍爆料，並叫人家閉嘴，這不是總統競選辦公室該有的格局。

此外，台北市長柯文哲昨鬆口有意參選2024總統，被質疑是營造「亡柯感」，接機拉抬台灣民眾黨不分區立委選情，黃國昌認為，現在2020都還沒選完，談這個可能還太早，沒有特別評論。

時代力量、民眾黨衝刺政黨票，各自祭出「亡昌感」、「亡柯感」，黃國昌說，時力做為獨立的政黨，政黨票競爭對手是其他所有政黨，全國並非只有時力跟民眾黨在選舉，各政黨應該提出政見討論，而不是一天到晚炒作民調，希望透過政見發表題，讓選民討論把票投給哪個政黨CP值較高，相信民眾心中自有一把尺。

(中時 )