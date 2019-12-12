國民黨副總統候選人張善政、駐日代表謝長廷在臉書隔空駁火，謝長廷在臉書反指「做外交還要處理謀殺人格的言論」。韓國瑜競辦總發言人王淺秋說，這是「各人造業各人擔」，政務官被檢驗是工作職責的一部分，謝若願回來可隨時回來，主動到立院報告，人格就不會被謀殺，也有機會說清楚政策及作為。此案最重要的是追查楊蕙如的金流，目前已透過有限及無限的管道在做。

王淺秋上午回應媒體詢問張善政、謝長廷在臉書隔空駁火一事說，她很清楚當政務官的辛苦，她當高雄市新聞局長一年任內，一天到晚也被謀殺人格，基本上這就是「各人造業各人擔」，政務官的工作職責也包括要被檢驗，不要只說被人格謀殺，這也是職責的一部分；若人家對政策或行政作為有所懷疑，當然有責任要說清楚。

她說，張善政所提謝長廷要不要到立法院備詢，背景是國民黨立委的確在立院多次要求謝長廷到立院報告，民進黨籍的立院召委也承諾過會請謝到立院，但遲遲沒排入議程，立法院得不到謝代表說明，張善政才會提出說法。其實謝代表願意回來就隨時回來，主動回國爭取到立院報告，人格不會被謀殺，也有機會把政策及作為說清楚；若做得不好，也要對疏失負責與道歉，這也是政務官應該有的責任。

至於是否認同楊蕙如案若發酵，是否傷綠營選，對韓陣營加分？王淺秋說，這不是選情，而是讓年輕人了解，很多網路資訊是被選擇性餵養的，並非全面的，甚至可能用政府部門的預算養網軍，來主導言論與思想，「你以為大家罵的韓國瑜真的是這樣嗎？」此案可讓大家更多反思。

她說，此案最大、最重要的問題是金流從哪裡來？從那些政府預算造成這樣的結果？這是民進黨切割不掉，也是民進黨該負的責任；至於選情，相信人民會用選票做出決定；用網軍攻擊政敵，無論藍綠或什麼立場，大家都不能認同。

對於藍營如何追查楊蕙如資金來源？王淺秋說，現在有限與無限管道都在做，包括各縣市議員都在追查縣市政府標案的預算，也有人到檢調單位告發，一告發後，司法單位就要主動追查，看能否查到一般管道查不到的金流來源，雖然不知道有沒有機會，但很期待盡快讓真相水落石出。

(中時 )