遠航票務系統全停傳收攤 民航局下午記者會 12:392019/12/12 中時 陳祐誠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 遠通航空票務系統停擺，民航局下午將召開記者會，傳有重大聲明。（本報系資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 遠東航空官網今日上午暫停訂位購票服務，儘管遠航聲稱是系統故障，但傳出交通部民航局將在下午召開記者會，航空業也流傳即將出大事，擔心2016年復興航空無預警關門的事件重演。 遠航官網公告，「為配合系統維護，本公司訂位購票各項功能暫停服務，造成您的不便，敬請見諒」。航空業人士透露，從目前傳出的風聲來看，遠航的問題不是只有系統故障這麼單純。 據了解，有業者已經收到要協助遠東航空「善後」的指示。 (中時 ) #系統 #遠航 #航空 #訂位 #遠東 #售票 #收攤 也許您會感興趣 推薦閱讀 Just Grill跨年煙火海陸派對 開放訂位 04:092019/12/08 產業．科技 春節返台優惠機票 台商：看得到買不到 13:162019/12/08 兩岸 星宇航空獲准營運 拚月中賣票 12:452019/12/10 生活 星宇航空獲許可證 最快2周後就能訂位賣票 14:532019/12/10 財經 加拿大航空榮獲「2019年度最佳航空」 歲末超值優惠 23:062019/12/10 生活 律師將有QR CODE民眾訴訟有保障 17:302019/12/11 社會 「年度最佳航空公司」年終大回饋！飛加拿大、美國僅1萬多元起 19:392019/12/11 消費 低成本航空平均本益比16倍 傳統航空僅9倍 23:132019/12/11 財經 北斗系統 2020年將服務全球 04:092019/12/12 焦點新聞 獨》遠航傳停航！民航局上午要華信、立榮接手航線 12:202019/12/12 生活 生活熱門新聞 獨》遠航傳停航！民航局上午要華信、立榮接手航線 - 生活 沒人吃得完！好市多最恐怖食物 網友：沒有覺悟不要買 - 生活 好市多哈根達斯秒殺！她拆封後傻眼 - 生活 2020年星座運勢出爐！這2星座有破財危機 - 生活 獨》遠航將停航 民航局內部簡訊曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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