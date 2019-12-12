遠東航空官網今日上午暫停訂位購票服務，儘管遠航聲稱是系統故障，但傳出交通部民航局將在下午召開記者會，航空業也流傳即將出大事，擔心2016年復興航空無預警關門的事件重演。

遠航官網公告，「為配合系統維護，本公司訂位購票各項功能暫停服務，造成您的不便，敬請見諒」。航空業人士透露，從目前傳出的風聲來看，遠航的問題不是只有系統故障這麼單純。

據了解，有業者已經收到要協助遠東航空「善後」的指示。

(中時 )