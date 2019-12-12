大陸國台辦主任劉結一今天在《人民日報》第九版撰文，談「堅定推進祖國和平統一進程」。他重申「和平統一、一國兩制」是解決台灣問題的基本方針，是實現國家統一的最佳方式。劉結一表示，大陸要充分發揮中國特色社會主義制度優勢，做好四項新時代對台工作，堅定推進祖國和平統一進程。

劉結一在文章中指出，大陸在黨的十九屆四中全會審議通過的《中共中央關於堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定》提到，「和平統一、一國兩制」是解決台灣問題的基本方針，是實現國家統一的最佳方式，最符合包括台灣同胞在內的中華民族整體利益，最有利於實現「兩個一百年」奮鬥目標和中華民族偉大復興，也最有利於統一後台灣的長治久安和民眾安居樂業。

劉結一表示，《決定》清晰界定了「一國兩制」的完整概念，強調「必須堅持『一國』是實行『兩制』的前提和基礎，『兩制』從屬和派生於『一國』並統一於『一國』之內」。「一國」是定論。儘管海峽兩岸尚未完全統一，但中國主權和領土從未分割，大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變。

劉結一表示，大陸要從戰略和全局高度提升思想認識和行動自覺，全面貫徹落實習近平總書記重大政策主張這條主線，紮實做好對台各項工作，推進祖國和平統一。他列舉了四大工作要求：

（一）堅持黨對台工作的集中統一領導。對台工作事關黨和國家事業全局。必須堅持黨對對台工作的集中統一領導，自覺增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，切實把思想和行動統一到以習近平同志為核心的黨中央決策部署上來。

（二）堅持推進祖國和平統一進程，推動兩岸就和平發展達成制度性安排。習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40週年紀念會上的重要講話中提出探索「兩制」台灣方案、就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排。島內有關政黨、團體和界別代表性人士積極響應，與大陸各界人士開展對話協商，積極探索「一國兩制」台灣方案。在兩岸同胞共同努力下，平等協商、共議統一已經邁出重要第一步。

在一個中國原則基礎上，大陸將繼續同台灣各黨派、團體和人士就兩岸政治問題和推進祖國和平統一進程的有關問題開展對話溝通，廣泛交換意見，尋求社會共識，在聚同化異中逐步解決兩岸長期存在的政治分歧問題，推動兩岸就和平發展達成制度性安排。

（三）堅持以人民為中心的發展思想，完善促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展、保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施。兩岸同胞血脈相連。親望親好，中國人要幫中國人。

大陸要為台胞台企參與「一帶一路」建設、粵港澳大灣區建設、京津冀協同發展、長三角區域一體化發展、海南自貿區（港）建設等國家重大發展戰略，提供政策指引，搭建更多渠道平台。要著力提升台灣居民居住證社會功能應用，支持福建自貿試驗區、平潭綜合實驗區、崑山深化兩岸產業合作試驗區及其他台商投資集中地區在為台胞台企提供同等待遇上出台更多先行先試政策措施。

大陸要積極推進兩岸經濟合作制度化，打造兩岸共同市場，並在推動兩岸應通盡通、福建沿海地區同金門馬祖「小四通」、兩岸社會保障和公共資源共享以及兩岸鄰近或條件相當地區基本公共服務均等化、普惠化、便捷化方面，加強頂層設計，出台相關政策。兩岸交流合作的持續擴大、兩岸融合發展的持續深化，必將加深兩岸利益聯結，促進同胞心靈契合，夯實和平統一基礎。

（四）堅持團結廣大台灣同胞共同反對「台獨」、促進統一。要擴大兩岸同胞尤其是基層民眾和青少年交流，增進相互理解，拉近心理距離。大陸堅決維護國家主權和領土完整，決不容忍國家分裂的歷史悲劇重演，決不為各種形式的「台獨」分裂活動留下任何空間。我們要堅持底線思維，保持高度警惕，有效防範化解台海重大風險，繼續團結廣大台灣同胞，反對形形色色的「台獨」分裂圖謀和行徑，共同維護、攜手邁向祖國和平統一的光明前景。

(中時 )