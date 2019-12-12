今日起大陸2020年鐵路春運首日火車票正式開搶。預計春運全大陸鐵路發送旅客人次同比將增長8.0％，達4.4億人次。昨夜，北京客流量最為大的北京西站和北京站，均未出現排隊購票人龍，原因明顯是今年實行電子客票，免除排長隊等候購票之苦。春運自1月10日開始，2月18日結束。國鐵集團指出，鐵路預計發送旅客4.4億人次，同比增加3257萬人次，增長8.0％，日均發送旅客1100萬人次。

按照鐵路春運火車票網路和電話訂票提前30天發售，車站售票窗口、代售點提前28天發售的規定，12月12日，旅客可通過網路和電話購買春運首日火車票。

此外，2020年1月17日(臘月二十三)的火車票起售時間為2019年12月19日。2020年1月22日(臘月二十八)、1月23日(臘月二十九)為出行高峰期，火車票起售時間為2019年12月24日和25日。

2020年1月29日(正月初五)和1月30日(正月初六)將迎第一波節後返程高峰，返程搶票日期為2019年12月31日和2020年1月1日。

據國鐵集團介紹，今年鐵路部門進一步升級鐵路12306售票系統，使系統日穩定售票能力從1500萬張提高到2000萬張。

(中時 )