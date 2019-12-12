賴清德今早與立委蕭美琴到訪花蓮南區玉里鎮，開啟花蓮拜票行程，與支持者寒暄後，步入協天宮參拜。（王昱凱攝）

賴清德等人持香為花蓮鄉親祈福，同時希望綠營能獲2020大選勝利。（王昱凱攝）

賴清德表示台灣絕沒有鎖國，對於ECFA簽訂，還需要評估。（王昱凱攝）

花蓮選情激戰，民進黨副總統參選人賴清德今早與同黨花蓮立委蕭美琴至玉里協天宮參訪拜票。賴信心十足，大讚蕭是歷屆最棒立委。針對昨日韓國瑜政營指出目前台「經濟鎖國」，應重啟ECFA（兩岸經濟協議）。賴清德受訪回應，若可改善兩岸關係，蔡政府絕對努力，但效益仍待評估。

賴清德上午10時到訪花蓮南區玉里鎮，開啟拜票第一站，與蕭美琴、縣議員張美慧、莊枝財等人前往百年歷史協天宮參拜。賴清德與支持者寒暄後，虔誠持香為花蓮鄉親祈福，同時希望2020大選綠營能再度連任。

提到花蓮立委局勢，賴清德大讚蕭美琴是花蓮歷屆立委當中，為鄉親爭取建設最多也是最好的一位，在立院亮眼表現大家有目共睹。民進黨關心台灣主權與民主價值，捍衛台灣拒步香港後塵理念，也會被看見，獲得勝選。

針對韓國瑜國政顧問團指出，台灣正在「經濟鎖國」。賴清德表示，台灣絕沒有鎖國，蔡英文總統也到我國應加入CPTTP（跨太平洋夥伴全面進步協定），並爭取與美簽訂高階BTA（台美雙邊貿易協定），政府與人民持續為台打拼，不宜去否定國人努力。

賴清德表示，EFCA先前於馬英九政府年代就曾簽訂過，但其中牽涉因素過於複雜，但若是EFCA可讓處於冰點的兩岸關係和緩，就會是蔡政府積極努力的方向，但具體效益還是需妥善評估，不是說簽就簽。

(中時 )