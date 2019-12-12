海巡署與日本海上保安廳、日本警方及相關單位共同偵辦，於本（12）月11日當地時間下午5點30分，在熊本縣天草市魚貫港日籍船舶上，聯合緝獲安非他命總數近600公斤，為雙邊海巡合作史上最大量毒品，逮捕台籍嫌犯2名及日籍嫌犯1名，隨後循線追查相關共犯，迄今逮捕11名嫌犯，其中4人為台籍，台日海巡機關刻正擴大偵辦中。

海巡署表示，基於打擊毒品犯罪無國界的普世原則，我海巡署於2018年12月簽署「台日走私及非法入出國應處合作備忘錄」，近年持續加強與日本執法機關聯繫及合作，本案係由海巡署高雄查緝隊提供關鍵情資，與日本海上保安廳及相關執法機關合作成立專案小組，經長期偵辦搜查，始於日本緝獲雙邊海巡單位合作史上最大量之合作案件，亦為日方一次性查獲數量最多之安毒案件。

海巡署強調，未來將持續與日本與各境外執法機關保持密切聯繫及合作，並透過相關合作管道，共同推動國際合作緝毒，以共同打擊毒品走私犯罪，以落實政府「加強國際合作，以阻絕毒品於境外」之新世代反毒策略。

(中時電子報)