韓國人氣男團AB6IX首登1月12日舉辦的台視《2020超級巨星紅白藝能大賞》舞台，AB6IX團員紛紛表示，非常榮幸與感謝能夠參加《紅白》，能跟華語圈粉絲見面也覺得很幸福。AB6IX勢必掀起粉絲朝聖，團員們也提前送上新年祝福。

AB6IX甫拿下韓國樂壇年度盛事Melon Music Awards 2019（2019 MMA）的Hot Trend獎項，正馬不停蹄準備各項活動表演，對於首次參加台灣除夕節目《紅白》錄製，隊長林煐岷表示：「每次見面都很新鮮，會透過節目讓大家看到。」田雄則開心說：「屆時精采內容請大家敬請期待。」繼8月的台北ABNEW（粉絲名）見面會後再度來台，台灣的ABNEW們肯定相當期待，金東賢也祝福大家，「能在眼前找到珍貴的事物，並感到幸福的一年。」李大輝則以中文可愛回應：「新年快樂！」他透露是上次見面會粉絲教的，這次能用上很感恩。

AB6IX想念台灣美食。（台視提供）

AB6IX難忘台灣美食，團員們對牛肉麵印象深刻，也想念芒果冰，隊長林煐岷特別說：「想試試看蔥抓餅。」提到新年計畫，AB6IX不約而同表示：「會更用心、更努力，讓更多人認識，也讓ABNEW們喜歡。」參加《紅白》錄影將有機會遇到許多明星，AB6IX也謙虛說：「會努力在大家心中留下好印象，未來如果有機會合作，也非常感謝。」

(中時 )