國民黨總統參選人韓國瑜全國聯合競選總部主委朱立倫。（季志翔攝)

國民黨總統參選人韓國瑜競選總部主委朱立倫今天為北市8個選區立委參選人輔選，上午第一站到大安區力挺林奕華，針對民進黨很多區域立委聯合起來打「下架吳斯懷」，朱立倫回擊，民進黨這招最有名，就是從頭抹紅抹黑到底，當作選舉提款機。

朱立倫表示，選舉還是要從正面，你本身是區域候選人，各種條件都遠不如國民黨候選人，只會談其他議題或者是抹紅抹黑的議題，這樣怎獲得選民支持，朱強調，大安區林奕華是幾十年從基層市議員到立法委員，在雙北擔任教育局長，林奕華跟每一家每一戶所做的努力跟貢獻跟連結，不是今天用一個口號就可以來撼動的。

朱立倫痛批，民進黨只是用抹紅抹黑，標準選舉只會用這樣當提款機，是非常不可取，並呼籲民進黨，作為一個執政黨走回正軌，到底政策是什麼，在基層努力的成果是什麼，執政成果是什麼，告訴民眾，如果執政的好，就給民進黨機會，若執政的不好，就請換人做做看。

而日前朱立倫呼籲通過難民法，朱立倫直言，加入兩公約後，在人權議題上台灣就應該要做的義務，有太多政治考量，最近因香港議題大家突然覺得這議題非常重要，沒想到現在執政黨，號稱最支持台灣民主人權的，原來只是吃香港豆腐，或者只是關心假議題把這當作提款機，如果這麼重視的話，公約當中最重視的難民法，為什麼不能支持。

朱立倫表示，現在希望不但國民黨支持，民進黨就勇於站出來支持這議題，我們表示中華民國是對於兩公約真正有義務有責任願意承擔世界重要責任的，也能表達對香港民主人權的重視。

(中時 )