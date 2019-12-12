台北市長柯文哲12日再對國土規畫提出看法，他指出，台灣有6都是很荒謬的設計，把基隆市併入台北形成「首都生活圈」，可效法上海「長三角辦公室」，行政各自畫分但有一個協調統合機制，依世界趨勢來看，1000萬人口是最有競爭力，台灣首都生活圈應該基隆到楊梅。

柯文哲昨到基隆演講，指基隆要最大發展就必須併入台北市，他還提到國土規畫要重做，像雙北是一體的卻都是直轄市，設計很荒謬。

他今天出席綠屋頂示範活動後受訪表示，台灣有6都是很荒謬的設計，這是台灣一個很大的問題，國土規畫怎麼做也不會是6都，用膝蓋想也知道不正常。

至於基隆併入台北說法引發爭論，柯文哲說，正確講法叫首都生活圈，也不是一定在行政上併進來，他今年去上海有觀察到一個長三角辦公室，雖然行政各自畫分，但有一個協調統合機制。

柯文哲指出，目前整個世界趨勢看起來大概1000萬人口最適當、最有競爭力，大概1000萬上下，所以台灣首都生活圈應該從基隆到楊梅，最符合整個城市競爭力。

此外，柯提出國土規畫被質疑是2024參選總統政見，柯文哲說，國土規畫早在以前的經建會或現在國發會，很早以前都有規畫，絕對不是這種6都模式，我也不曉得怎麼搞出來的，他強調，這不是政見，這早就是常識了。

(中時 )