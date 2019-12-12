選戰僅剩30天，藍綠陣營總統副總統參選人打得激烈，高雄市長韓國瑜頻頻出招，但蔡英文總統12日上午出席全國慈惠堂挺小英後援會時，面對韓國瑜提出的質疑，都四兩撥千金回應，指稱韓國瑜是信口開河，連副手張善政也一個樣。

近來綠營網軍事件沸沸揚揚，韓國瑜認為民進黨掌握國家資源，用網軍介入選戰，是皇帝跟乞丐之爭。對此蔡英文表示韓國瑜講話沒有根據也無具體事證，澄清民進黨公私分明，絕無利用公務資源來進行選舉，自己是在國政優先之下進行競選活動，也比照前任總統作法。

蔡英文表示，國民黨跟韓市長之間的資源與國安方面的問題她不清楚，但若說國民黨是沒有資源的黨，恐怕跟一般民眾認知有落差，她認為選舉最重要的是人心向背與人民的支持。

韓國瑜日前繳交了4家媒體的辯論同意書，他認為蔡英文遲遲不交期她同意書，根本是獨厚三立電視台。對此蔡英文反控是藍營對特定媒體是特別的敏感，蔡英文自認每一次的選舉辯論她都嚴正以待，倒是過去幾次總統選舉裡，在便利議題上進行政治操作的都是國民黨及其陣營，這次也跟過去沒什麼兩樣。

目前最新民調顯示蔡英文領先對手30幾個百分點，換算民調後為贏450萬票，韓國瑜夫人李佳芬認為這根本是一個笑話。蔡英文解釋無論民調如何都僅是參考，但自己民調領先確實是穩定的趨勢，自己對選戰仍不會鬆懈。

至於12日上午韓國瑜副手張善政接受媒體訪問時指出蔡英文做了很多壞事，蔡英文回應表示，選舉最後關頭大家都很緊張，應要回歸理性，任意貼標籤跟指控都不是候選人應該要做的事情。

對於台北市長柯文哲談到不排除參加2024總統選舉，蔡英文僅表示自己很努力在選2020連任，確定不會參選2024年總統大選，似是對連任有信心。

(中時 )