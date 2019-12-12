解放軍海軍在設法擴張全球軍力之際，正培養新型艦載機人才。《解放軍報》9日在頭版披露，全面展開海軍新型艦機人才培養工程。

而《北京青年報》旗下微信公眾號「政知道」分析指出，這次培訓是海軍著眼航母部隊建設的迫切需求，對新型艦機人才培養的全新探索。

(中時電子報)