國民黨總統候選人韓國瑜競選總部主委朱立倫近期行程跑得勤，外界解讀是在放眼2024，朱立倫笑稱「我想很多人放眼2040可能快一點吧」針對台北市長柯文哲已透露有意參選2024總統大選，朱立倫說，「我建議柯市長想一想我們2040在幹什麼」，並酸柯，在談選後敗選模式是典型失敗主義者，沒有運動家精神。

朱立倫強調，大家對於這未來的29天，要全力以赴，選戰進入最後兩局，棒球比賽最後兩局，每個人要想是，怎樣把這場每一球每一集都能做好，大家都全力以赴，絕對不能夠敗選模式，在談選後敗選模式，是失敗主義者，沒有運動家精神。

針對外交部夾手事件，朱立倫痛批民進黨這機關大門深鎖，派警察去面對，根本滿清衙門的做法，應予以譴責。朱立倫直言，國民黨執政從來不敢這樣，最多今天部長室不接見，部長室關起來，他相信林奕華不會去踹部長室的門，而如果國民黨有任何委員，應該道歉的，那就審慎地道歉，不要橫生枝節，如果這些委員有受到傷害，我們還是要給予支持，對於外交部做法，滿清大衙門的做法，是給予譴責。

此外，韓國瑜棄民調會是否影響立委的選情，朱立倫認為，這是韓市長的非典戰法，不過最近公布民調中的參考價值低了非常多，因為很多人現在當作一個茶餘飯後閒談的議題，沒有當作讓真思考的，現在很多新的調查方式出現，叫做草根式的民調，在各地大家重新估票，重新討論，的確跟原來各大媒體做的科學民調，產生蠻大的誤差。

(中時 )