英媒引述消息報道，美國總統川普周四（12日）將與貿易代表萊蒂澤、財長姆紐欽等官員開會，商討是否如期下周日（15日）向約1600億美元（約1.25萬億港元）的大陸商品加徵15％的關稅。有指部分官員意見分歧，料在會上提出不同的看法，但最終決定權在川普的手中。

消息指，川普周四將與萊蒂澤、姆紐欽、白宮經濟顧問庫德洛、白宮國家貿易委員會主任納瓦羅等人討論對陸關稅事宜。部分官員近日在電郵討論對陸加徵關稅對美國經濟的影響，認為尚算溫和；有指姆紐欽和庫德洛反對繼續加徵關稅。

但屬鷹派的納瓦羅支持繼續加徵關稅，其本周發出的備忘錄提到，大陸增購美國豬肉和大豆，只因其國內爆發非洲豬瘟，關稅對美國經濟成長和股市並無負面影響，在過去一年半未引發如評論所指的毀滅性影響，但很多經濟師都不同意此觀點。消息人士預計，華府將如期加徵關稅。

美國全國經濟研究局（National Bureau of Economic Research）周三（11日）發表分析報告，指大陸對美國貨加徵的報復性關稅影響美國本土收入，削弱家庭支出，去年消費方面損失數以十億美元，其中在汽車銷售方面損失約20億美元（約156億港元），其他方面亦損失70億美元（約546億港元）。

(中時 )