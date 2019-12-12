知情人士透露，美國總統川普周四可能與其貿易幕僚會面，商討是否如期在12月15日對將近1600億美元中國進口商品加徵關稅。

消息人士表示，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、財政部長穆努欽（Steven Mnuchin），以及白宮首席經濟和貿易顧問庫德洛（Larry Kudlow）、納瓦羅（Peter Navarro）將出席這場會議。與會高層料將提出不同意見，但是否如期在周日對中國商品實施新一輪關稅，最終仍取決於川普的決定。

消息人士表示，官員們在開會前釋出風聲，刻意淡化調漲關稅對美國經濟造成影響。一名消息人士認為華府周日將對中國商品加徵關稅，他表示，政府正在準備如何做才正確的談話要點，而目前的訊息是「這不會是痛苦的」。近幾日在一小群華府高層間流傳的數封電郵談到之前的關稅措施對美國經濟的影響不大。

(時報資訊)