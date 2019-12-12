陸媒：中央經濟工作會議已召開 明年寬貨幣、緊信用 12:352019/12/12 中時 林勁傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 圖／新華社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 陸媒「第一財經網」引述多方消息證實，一年一度的中央經濟工作會議，已在本周召開，研判今年的經濟形勢及規劃部署明年的經濟工作。報道指，面對國內外風險挑戰明顯上升的2020年，明年政策組合拳將會是「寬貨幣、緊信用、鬆財政」，而作為改革關鍵之年，明年在國企改革、利率市場化改革及戶籍制度改革，都會邁出實質性步伐。 (中時 ) #經濟 #改革 #工作 #貨幣 #中央經濟 也許您會感興趣 推薦閱讀 《國際經濟》內需強韌，日本大幅上修Q3經濟成長率 10:342019/12/09 財經 台美數位經濟論壇 美方：台美在新創與創業是天生夥伴 15:322019/12/10 財經 「2019年臺歐盟循環經濟研討會」今隆重登場 15:562019/12/10 財經 陸中央經濟工作會議傳今召開 21:552019/12/10 財經 陸2020經濟成長破6？陸學者：屬正常仍對前景樂觀 21:552019/12/10 財經 《國際經濟》受中國印度拖累，亞銀下修亞洲開發中經濟體成長預測 11:592019/12/11 財經 亞銀下修亞洲開發中國家成長預估 台灣維持不變 14:002019/12/11 國際 紐西蘭調降經濟成長率 提高基礎建設支出 15:082019/12/11 國際 前外管局官員：陸明年「穩增長」更重要 20:582019/12/11 財經 陸明年GDP 亞銀下調至5.8％ 04:092019/12/12 焦點新聞 兩岸熱門新聞 華春瑩霸氣回應外媒：中國不能還嘴的時代一去不復返了 - 兩岸 美國會議員：不論2020誰當選 美台將持續合作 - 兩岸 港青指控綠營出賣 戰略學者 ：自己認識不清 - 兩岸 美眾議員向北京嗆聲：歡迎把我列入黑名單 - 兩岸 陸山寨告贏日正品 無印良品敗訴賠償 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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