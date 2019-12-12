陸媒「第一財經網」引述多方消息證實，一年一度的中央經濟工作會議，已在本周召開，研判今年的經濟形勢及規劃部署明年的經濟工作。報道指，面對國內外風險挑戰明顯上升的2020年，明年政策組合拳將會是「寬貨幣、緊信用、鬆財政」，而作為改革關鍵之年，明年在國企改革、利率市場化改革及戶籍制度改革，都會邁出實質性步伐。

(中時 )