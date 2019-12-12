日前報紙踢爆「史上最重！北巿聯醫門診減量作假 遭健保核扣逾億」，「明年健保總額上看7500億破產在即恐漲健保費」，健保究竟出了什麼問題?新黨要求健保署應規範自費醫療市場，不能任令醫院把病人當商品，把健保署當提款機！政府應加強管理規範醫療手術自費市場。

為此，現擔任台灣醫療品質促進聯盟顧問，新黨不分區立委第三名沈采穎藥師，與陳麗玲律師召開記者會，為大家分析健保費調漲問題，並承諾當選後將嚴格監督健保費用支出，並立法嚴格規範自費項目，幫民眾看緊荷包。

沈采穎說:醫院不能把病人當商品，把健保署當提款機！政府應加強管理規範醫療手術自費市場。她指出: 健保署稽核發現台北市立聯合醫院「診察費為0」案件異常大量增加，經勾稽比對，這些不申報診察費案件所做的檢驗檢查等費用，都有向健保署申報，試圖閃避2％額度不要計入門診量，經查今年第一季異常件數高達3萬2千多件，遭健保追核5千500萬元，第二季更多、高達6千多萬元，二季即被追扣上億元，恐為北市聯醫遭健保扣史上最高。

媒體報導如果基層診所藥局詐領健保25萬點就需停約，以國軍台中總醫院附設民眾診療處，使用自費器材卻申報健保，勒令骨科業務停止1年；但是依據報導某家台北醫院及醫學中心跟民眾收取20-25萬達文西自費手術費用，又跟健保署請領健保費用達上千萬億點，卻只還錢1.2億了事，健保署只會打「庶民」而放縱「權貴」！？陳麗玲說:為人民看緊荷包，是立法委員的義務。

健保於85年開辦時費用才2229億元，國發會5月才核今年健保費用成長率為3.708％至5.5％，估計109年健保總額應會落在7400億至7500億。短短廿多年間，總額竟增加3.3倍，就算政府開徵補充保費也就是二代健保，但整體健保收入成長率卻遠落後健保總額成長率，健保從106年起，年年虧損百億元，去年虧266億元，預估今年破洞更大，恐達虧損逾400億元。明年可能調降平均眷口數，要避免二代健保破產，明年恐需調漲費率，可是民眾真的吃得消嗎?

沈采穎指出:現在因為環境改變，健保專業給付壓得太低、像子宮肌瘤使用腹腔內視鏡手術時間短，且健保全額給付，手術傷口也與達文西相同，是小醫院都能做的一個手術，但大醫院卻以出血少、傷口小、復原快等理由，勸病患要自費使用達文西手術，但使用達文西手術時間更長，病人還得自付20至25萬元，是否有必要，顯然值得討論。有些癌症要求的是要開乾淨、手術時間要短，但達文西要花比較久時間，會增加手術風險，但也被勸進用達文西。這也是為何最近美國政府有下令乳癌、子宮頸癌等婦科癌症禁用達文西手術。但台灣僅審查自費項目費用，顯然放縱開放醫院自費市場。

新黨候選人質疑，昨天報導健保費被核扣，代表醫院浮報。這些臺北市立聯合醫院都是台北市政府管的，柯文哲要不要負責?

(中時電子報)