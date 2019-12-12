鹿港文武廟則即日起開始受理點燈，每盞300元，設計了文昌鋼珠筆、平安米、福袋，走文青風。（吳敏菁攝）

鹿港文武廟則即日起開始受理點燈，每盞300元，設計了文昌鋼珠筆、平安米、福袋，走文青風。（吳敏菁攝）

鹿港天后宮今年榮陞古蹟，神威顯赫，人氣強強滾。（吳敏菁攝）

又到歲末年終，各廟宇點燈搶搶滾，鹿港天后宮超級搶手，創下天價50萬元「財運亨通斗」的斗首記錄，經彰化企業主虔誠向媽祖擲筊獲准，200盞8800元的財運亨通斗燈也在上個月開放1小時內被搶訂一空，鹿港文武廟則即日起開始受理點燈，每盞300元，設計了文昌鋼珠筆、平安米、福袋，走文青風。

文武廟是鹿港鎮唯一由鎮公所管理的寺廟也是縣定古蹟，肇建1811年，加上在清道光4年由鹿港同知鄧傳安倡議興建的文開書院，而成為三合一式的傳統文教祭祀空間，鹿港文化孕育的搖籃。

鹿港鎮長許志宏鼓勵文創，今年點燈贈品特別由在地青年設計了點燈好禮平安米，特殊的是平安米袋以及上面蓋的文昌帝君、文衡聖帝、文武廟圖像，背面則是書法名家所寫的「平安米」三個字，包裝十分精美討喜，米粒的份量也很足夠。

另外還有精美福袋，掛有手工縫製白色玉石文昌筆，象徵文運昌盛，佑助功名文章，內裝海鹽，具有淨化磁場與避邪的功效，而文昌鋼珠筆也是非常咕溜好寫，只要點一盞燈即有三項好禮可選擇。

許志宏表示，敬神最重要的是心意，崇敬先賢，教育後人，是一筆精神財富，文武廟的文衡聖帝、文昌帝君庇祐地方200餘年，要將文化資產保存及發揚，所以在2020年新春初九，還將舉辦文衡聖帝春來賜福踩街佑民活動，詳細內容可追蹤鹿港鎮長許志宏粉絲專頁或IG。

鹿港天后宮今年榮陞國定古蹟，神威顯赫，點燈更是超級搶手， 可以安太歲，還有光明燈，文昌燈、拜斗燈、月老姻緣簿等，每盞600元，閤家平安燈斗3600元，點一盞可保佑全家。點燈可獲得「Q版媽祖鑰匙圈」送祝福。

(中時 )