金管會積極拼金融科技，但台灣的金融獨角獸何時才能誕生，引發多名立委關切。金管會主委顧立雄12日赴財委會時坦言，獨角獸定義是成立不到十年、市值10億美元（約新台幣300億）且未上市的新創公司，這樣的公司家數有限，但在台灣這樣的市場規模下，要讓單純金融科技業者發展出獨角獸不容易，「純網銀」比較適合我們的發展環境。

顧立雄今日赴立法院財委會針對「金融科技發展與創新實驗條例施行成效」進行專題報告。立委施義芳表示，就KPMG的報告裡2019年全球Fintech100強中沒有台灣，立委曾銘宗也提出質詢，台灣有無可能發展出金融獨角獸？

顧立雄表示，我國市場要支撐Fintech發展到100強有侷限，若要發展到100強市場就不能只有台灣，就審核金融監理沙盒的經驗來看，台灣的純新創公司規模都太小，非金融業者比較有機會發展的是純網銀，所以我們讓中華電信、樂天、LINE進來發展比較有可能發展到Fintech100強。

顧立雄指出，獨角獸必須是非公開發行、有300億台幣的市值，單純金融科技業者要發展不容易，純網銀是帶進電信、科技業等非金融業者進來，比較適合我們的發展環境。

(工商 )