Weng Collection宸諾創辦人蔡佳宸(Fanny)，今年受邀在巴黎以自創品牌「byFanny」獨特的 Jewelry Tailor手縫工藝技術，發揮在「NO.1 Mesh Transformer 晶縷裳」的創作上，繼巴黎藝術展之後，首度返台於MOT CAFE展出。

蔡佳宸說，首度跨界藝術品蘊含自身的理念、藝術生活哲學，與東西文化領域的背景融合，對她個人及byFanny 輕珠寶品牌來說，是設計蛻變的里程碑，此藝術展品9月首度於「Taiwan New Wave - 東方藝式流」巴黎藝術展中發表；台北為首展，特別邀來波蘭藝術家 Przemek Sobocki ，為 Transformer 主題量身創作一組專屬畫作同場展出。

蔡佳宸說，選擇在咖啡店展現新藝術創作，也代表藝術生活趨勢愈來愈普及，跨界任何可能性，像是旗下代理的Karl lagerfeld亦將在飯店開快閃。

(工商 )