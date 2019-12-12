在大陸發展佳、前三季獲利亮眼的中租控股和王道銀行集團旗下的台駿國際在近幾年在大陸拓點及扎根，即使在大陸景氣趨緩以及中美貿易戰之際，獲利可以續成長。中租控股和台駿2020年將在大陸續拓點，中租控股2020年在大陸據點直逼50處。

租賃業者表示，因今年大陸景氣不如之前，加上有些銀行業廠商緊縮，在企業廠商需要錢時，則會以機器設備作融資，因此「回租業務」需求殷切，利差較大，造成台資租賃業今年營運有相當大差異，因此，是否有「深耕客戶」是造成台資租賃業獲利差異的主因。

中租控股目前在大陸已有46個據點，中租控股表示，在大陸的經營，持續以擴充市場深度與廣度為目標，2020年將既有且發展成熟的分公司，進一步細分服務的地理範圍，預計增加3處，以更完善服務客戶，網點合計近達50處；除了地理區域的布局，近年也擴大服務的範疇，成立專門的事業單位，包括營建運輸金融業務、醫療服務、汽車租賃、漁業金融與供應商合作等等。

台駿國際目前在大陸共有蘇州、東莞、南京、中山、天津等5個據點，並且將於佛山設立新的據點，預計明年農曆年後即將開始營運。

王道銀行表示，台駿國際等待佛山據點成立後，台駿國際的東莞、中山、佛山等三個據點將能相輔相成，完整涵蓋珠江三角洲區域的業務範圍，更加提升台駿整體業務拓展的績效。

(工商 )